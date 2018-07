മഥുര: താന്‍ ആഗ്രഹിച്ചാല്‍ തനിക്ക് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവാന്‍ ഒരു നിമിഷം മതിയെന്ന് ബോളിവുഡ് താരവും ബി.ജെ.പി എം.പിയുമായ ഹേമ മാലിനി. പക്ഷെ താനത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഹേമ മാലിനി വ്യക്തമാക്കി. രാജസ്ഥാനിലെ ബന്‍സാരയില്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്‍.

ചുറ്റി വരിയപ്പെടാന്‍ താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാവും. ഹേമ കൂട്ടിച്ചര്‍ത്തു.

2003 ലാണ് ബോളിവുഡിലെ സൂപ്പര്‍ താരമായിരുന്ന ഹേമ ആദ്യമായി രാജ്യസഭാംഗമാവുന്നത്. 2004 ല്‍ ഔദ്യോഗികമായി ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേരുകയും ചെയ്തു. 2010 ല്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ആവുകയും 2014 ല്‍ ലോകസഭാംഗമാവുകയും ചെയ്തു.

content highlights: Can Become Chief Minister "In A Minute": BJP Lawmaker Hema Malini