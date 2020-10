പട്‌ന: ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന 71 മണ്ഡലങ്ങളിലെ പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന് തിരശീല വീണു. ബുധനാഴ്ചയാണ് ഒന്നാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്. 1066 സ്ഥാനാര്‍ഥികളാണ് മത്സര രംഗത്തുള്ളത്. ഇതില്‍ 114 പേര്‍ സ്ത്രീകളാണ്.

ഒന്നാംഘട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മൂന്ന് റാലികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ട് റാലികളിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്തത്. മോദിക്ക് പുറമെ ബിഹാറില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് എത്തിയ യു.പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്, ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി നഡ്ഡ എന്നിവരെല്ലാം അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം, ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370, മുത്തലാഖ് എന്നിവ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയാണ് പ്രചാരണം നടത്തിയത്. ഇവയെ എതിര്‍ത്ത പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ ബിജെപി നേതാക്കള്‍ വിവിധ റാലികളില്‍ വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചു.

നാലാം തവണയും ഭരണം പിടിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ജെഡിയു അധ്യക്ഷനുമായ നിതീഷ് കുമാര്‍ നടത്തുന്നത്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ ശക്തമായ പ്രചാരണമാണ് അദ്ദേഹം നയിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കൊപ്പം രണ്ട് വേദികള്‍ അദ്ദേഹം പങ്കിട്ടു. ആര്‍ജെഡി നേതാവും പാര്‍ട്ടിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയുമായ തേജസ്വി യാദവും പ്രചാരണ രംഗത്ത് ശക്തമായ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടുമെന്ന ലോക്ജനശക്തി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ ചിരാഗ് പാസ്വാന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇത്തവണ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി. പിതാവ് റാം വിലാസ് പാസ്വാന്റെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് അല്‍പ്പം വൈകിയാണ് ചിരാഗ് പ്രചാരണ രംഗത്തിറങ്ങിയത്.

കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ രാജ്‌നാഥ് സിങ്, സ്മൃതി ഇറാനി, കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാജ് ബബ്ബാര്‍, ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹ, ബിഎസ്പി നേതാവ് മായാവതി, എഐഎംഐഎം നേതാവ് അസദുദ്ദീന്‍ ഒവൈസി, സിപിഐയുടെ കനയ്യ കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമനാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്. ബിഹാറിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുമെന്ന പ്രകടനപത്രികയിലെ വാഗ്ദാനം വിവാദമായി. ഇതോടെ വിമര്‍ശവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. മറ്റുസംസ്ഥാനക്കാര്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സൗജന്യമായി ലഭിക്കില്ലേ എന്ന ചോദ്യം ഉയര്‍ന്നു. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിതന്നെ വിഷയത്തില്‍ പിന്നീട് വിശദീകരണം നല്‍കി.

നിതീഷ് കുമാര്‍ മന്ത്രിസഭയിലെ ആറ് അംഗങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത ആദ്യഘട്ടത്തില്‍തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടും. ആറ് ജില്ലകളിലെ 71 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഒന്നാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്. നക്‌സലുകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഗയ, ഔറംഗബാദ് അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍ ഇവയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പില്‍ ആര്‍ജെഡി 42 സീറ്റുകളിലും ജെഡിയു 41 മണ്ഡലങ്ങളിലും ബിജെപി 29 ലും കോണ്‍ഗ്രസ് 21 ലും എല്‍ജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ 41 സീറ്റുകളിലും ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: Campaign ends for first phase of Bihar election; polls on wednesday