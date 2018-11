ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയില്‍ നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ സ്വാധീനം സംബന്ധിച്ച സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ട് പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുന്‍പ് സമര്‍പ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന. എന്നാല്‍ 2019 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വര്‍ഷമായതിനാല്‍ സമ്പൂര്‍ണ ബജറ്റ് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇനിയും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിക്കെ ബിജെപി നേതാക്കളുടെ പ്രതിഛായയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടാതിരിക്കാന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് മനപ്പൂര്‍വം വൈകിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സിഎജി രാജീവ് മെഹര്‍ഷിക്ക് കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു. മനസാക്ഷി വിരുദ്ധവും അനാവശ്യവുമായ കാലതാമസമാണിതെന്നും മുന്‍ സിഎജി ശശികാന്ത് ശര്‍മ ഓഡിറ്റ്് റിപ്പോര്‍ട്ടിനേക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പരാതിക്കാര്‍ പറയുന്നു.

സിഎജിയെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വാധീനിക്കുവെന്ന തരത്തിലുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവരുന്നത് ആദ്യമായാണെന്ന് വിമര്‍ശകര്‍ പരാതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. നോട്ട് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന് പുറമെ ജിഎസ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടും ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കും.

അതേസമയം റിസര്‍വ് ബാങ്കിനെയും മറ്റ് പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളെയും ഓഡിറ്റില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് സിഎജിയുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. 2016 നവംബര്‍ ഒന്നിന് നടപ്പാക്കിയ നോട്ട് നിരോധനത്തിലൂടെ നികുതി വ്യവസ്ഥയിലുള്‍പ്പെടെ വന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാകും റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുക.

