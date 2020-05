ന്യുഡല്‍ഹി: ബുധനാഴ്ചത്തെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങള്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍, മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള ക്ഷേമവും മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലുള്ളവര്‍ക്ക് വളരെ പെട്ടന്ന് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയും ഉള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. നിരവധി പൗരന്മാര്‍ക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങള്‍ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത്.

തീരുമാനങ്ങളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പാദ യോജന മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലെ വിപ്ലവകരമായ തീരുമാനമാണെന്ന് മോദി അവകാശപ്പെട്ടു. പദ്ധതി വഴി സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പാക്കപ്പെടുകയും നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കഠിനാധ്വാനികളായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇത് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മറ്റൊരു സുപ്രധാന തീരുമാനം ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സ്വാശ്രയ ഭാരതമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്.

സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള്‍, സഹകരണ സംരംഭങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെങ്ങനെയുള്ള സൂഷ്മ ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണ വ്യവസായങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന തീരുമാനം മന്ത്രിസഭ കൈക്കൊണ്ടുവെന്നും ഇതുവഴി നഗര-ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെടുന്നു.

മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി വയ വന്ദന യോജന എന്ന പദ്ധതിയാണ് നടപ്പിലാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് 2023 മാര്‍ച്ച് വരെ മൂന്നുവര്‍ഷത്തേക്കുള്ള മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കായി ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എല്‍.ഐ.സി മുഖേനെയാകും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. 60 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് മിനിമം പെന്‍ഷന്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

