കൊല്‍ക്കത്ത: പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ബിജെപിക്ക് അകത്തുനിന്നു വിമര്‍ശനമുയരുന്നു. ബംഗാള്‍ ബിജെപി ഉപാധ്യക്ഷനും നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിന്റെ സഹോദരന്റെ കൊച്ചുമകനുമായ ചന്ദ്ര കുമാര്‍ ബോസ് ആണ് നിയമത്തിനെതിരെ ട്വിറ്ററില്‍ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്. എല്ലാ മത-സമുദായങ്ങളില്‍ പെട്ടവര്‍ക്കു വേണ്ടി തുറന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെങ്കില്‍ ഹിന്ദു, സിഖ്, ബുദ്ധ, ജൈന, പാര്‍സി, ക്രിസ്ത്യന്‍ എന്നീ മതങ്ങളെ മാത്രം നിയമത്തില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചതെന്തുകൊണ്ടാണ് ? മുസ്ലീങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തത വേണമെന്നും ചന്ദ്രകുമാര്‍ ബോസ് തന്റെ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

If Muslims are not being persecuted in their home country they would not come,so there's no harm in including them. However, this is not entirely true- what about Baluch who live in Pakistan & Afghanistan? What about Ahwadiyya in Pakistan?