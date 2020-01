ന്യൂഡല്‍ഹി: പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കാന്‍ ജനങ്ങള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ഇന്ത്യാഗേറ്റിലേക്കും കൊണാട്ട് പ്ലേസിലേക്കും എത്തിയതോടെ വന്‍ ഗതാഗതക്കുരുക്കില്‍ അമര്‍ന്ന് രാജ്യതലസ്ഥാനം. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവര്‍ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുമെന്ന പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാന്‍ കൂട്ടത്തോടെ ഇന്ത്യാഗേറ്റില്‍ എത്തിയതും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചുവെന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

ജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതോടെ അഞ്ച് മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ ഡല്‍ഹി മെട്രോ അധികൃതര്‍ അടച്ചു. സെന്‍ട്രല്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ഉദ്യോഗ് ഭവന്‍, പ്രഗതി മൈതാന്‍, ഖാന്‍ മാര്‍ക്കറ്റ്, മാണ്ഡി ഹൗസ് മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനുകളാണ് അടച്ചത്. ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷമാണ് ഇവ വീണ്ടും തുറന്നത്. ആംബുലന്‍സുകള്‍ അടക്കം ഗതാഗതക്കുരുക്കില്‍ അകപ്പെട്ടുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു. അതിനിടെ ഫ്‌ളൈ ഓവറുകളില്‍ ഒന്നില്‍ ഒരു ട്രക്ക് കേടായതും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചു.

Photo - PTI

ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിന് പുറമെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ മറ്റുപല സ്ഥലത്തും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്. ഷഹീന്‍ബാഗില്‍ സ്ത്രീകള്‍ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം പുതുവത്സര ദിനത്തില്‍ ഏഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. പാര്‍ലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റിലെ കോണ്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷന്‍ ക്ലബ്ബിലും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ബുധനാഴ്ച പ്രതിഷേധ പരിപാടി നടന്നു.

#WATCH: Traffic jam in parts of Delhi; visuals from Barapullah Flyover. pic.twitter.com/FVXCpVkm7k — ANI (@ANI) January 1, 2020

Content Highlights: CAA protests and New Year celebrations throw traffic out of gear in Delhi