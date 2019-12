ചെന്നൈ: പൗരത്വ നിയമഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായി ചെന്നൈയില്‍ നടന്ന സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ഐഐടിയിലെ ജര്‍മന്‍ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് രാജ്യംവിടാന്‍ നോട്ടീസ്. ജോസഫ് എന്ന ജര്‍മന്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയെയാണ് വിസാ ചട്ടം ലംഘിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടാക്കാട്ടി തിരിച്ചയച്ചത്. ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പില്‍നിന്ന് നോട്ടീസ് മദ്രാസ് ഐഐടിക്ക് കൈമാറി.

വിസ നല്‍കുന്ന സമയത്ത് പഠനത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് വിസയെന്നും തൊഴിലെടുക്കാനോ പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനോ പാടില്ലെന്നും വിസയില്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മര്‍ദനമേറ്റതിന്റെ പിറ്റേന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചെന്നൈയിലെ ചെക്ക്‌പോക്കില്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തില്‍ ജോസഫ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. യൂണിഫോമിട്ടാലും കുറ്റവാളികള്‍ കുറ്റവാളികള്‍ തന്നെയാണ് എന്ന ബാനര്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന ജോസഫിന്റെ ചിത്രം സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഐഐടി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.

പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരായുള്ള പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്ന് ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുനേരെ നടന്ന പോലീസ് അതിക്രമത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഐഐടി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്.

