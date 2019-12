ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഡല്‍ഹി ജന്തര്‍മന്തറില്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവര്‍ പിരിഞ്ഞുപോകണമെന്ന് ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചതിനാല്‍ പ്രതിഷേധം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും എത്രയുംപെട്ടെന്ന് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോകണമെന്നും പോലീസ് സമരക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാല്‍, ജന്തര്‍മന്തറില്‍നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോകില്ലെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നിലപാട്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചമുതല്‍ ഡല്‍ഹിയുടെ വിവിധഭാഗങ്ങളില്‍നിന്നെത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരാണ് ജന്തര്‍മന്തറില്‍ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ പ്രദേശത്ത് സംഘര്‍ഷങ്ങളോ അക്രമങ്ങളോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പോലീസ് ഒട്ടേറെതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പിരിഞ്ഞുപോകാത്തവര്‍ ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ, പ്രതിഷേധക്കാരില്‍ ചിലരെയെല്ലാം പോലീസ് ജന്തര്‍മന്തറില്‍നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

നേരത്തെ ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തുമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇത് തടയാന്‍ പോലീസ് മുന്‍കരുതലുകളെടുത്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ ജന്തര്‍മന്തറിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി വന്‍ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് തുടരുന്നത്. പലയിടത്തും പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ സംഘര്‍ഷത്തിലേക്കും അക്രമത്തിലേക്കും നീങ്ങി. ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാനായി സംഘടിച്ച നിരവധി വിദ്യാര്‍ഥികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുനീക്കി. ഡല്‍ഹിയിലെ പലയിടങ്ങളിലും ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങളും റദ്ദാക്കി. ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, നാഗ്പുര്‍, മുംബൈ തുടങ്ങിയ മിക്ക നഗരങ്ങളിലും വ്യാഴാഴ്ച പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ അരങ്ങേറി. സീതാറാം യെച്ചൂരി, രാമചന്ദ്ര ഗുഹ, ഡി രാജ തുടങ്ങിയവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ലഖ്നൗവില്‍ പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും ഏറ്റുമുട്ടി. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഒട്ടേറെ വാഹനങ്ങളും അഗ്‌നിക്കിരയാക്കി.

Content Highlights: caa protest continues at jantar mantar in delhi, police given warning