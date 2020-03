ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹര്‍ജികള്‍ അടിയന്തിരമായി പരിഗണിക്കണം എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹോളി അവധിക്ക് ശേഷം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിര്‍ദേശിച്ചു. ലീഗിന് വേണ്ടി കപില്‍ സിബല്‍, ഹാരിസ് ബീരാന്‍ എന്നിവര്‍ ആണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ ഇന്ന് ഹാജര്‍ ആയത്.

സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന മെന്‍ഷനിങ് ഇങ്ങനെ

കപില്‍ സിബല്‍ : സി എ എ നിയമം ചോദ്യം ചെയ്ത് ഞങ്ങള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത ഹര്‍ജിയില്‍ ഡിസംബറില്‍ ആണ് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ഇടക്കാല ഉത്തരവിന് ആയി ഫെബ്രുവരിയില്‍ കേള്‍ക്കാം എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ മാര്‍ച്ച് ആയിട്ടും ഹര്‍ജികള്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹോളി അവധിക്ക് ശേഷം സി എ എ ഹര്‍ജികള്‍ കേള്‍ക്കണം.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ : ഹോളി അവധിക്ക് ശേഷം ശബരിമല ബെഞ്ച് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം കേള്‍ക്കാം.

കപില്‍ സിബല്‍ : ശബരിമല ബെഞ്ച് കഴിയുമ്പോള്‍ ഏപ്രില്‍ ആകും. അത് വളരെ വൈകി പോകും.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ : ശബരിമല ബെഞ്ച് ഞങ്ങള്‍ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതാണ്‌. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കാം.

കപില്‍ സിബല്‍ : ശബരിമല ബെഞ്ചിന് ഇടയില്‍ ഞങ്ങളുടെ ഹര്‍ജി ഇടക്കാല ഉത്തരവിന് ആയി രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ കേള്‍ക്കണം.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ : ഹോളി അവധിക്ക് ശേഷം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കു. ഞങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കാം.

കപില്‍ സിബല്‍ : ഡിസംബര്‍ അഞ്ചിനാണ്‌ ഞങ്ങളുടെ ഹര്‍ജിയില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ഒരു മാസത്തിന് ഉള്ളില്‍ മറുപടി തരാന്‍ ആയിരുന്നു നിര്‍ദേശം. എന്നാല്‍ ഇത് വരെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ : (കോടതിയുടെ മുന്‍ നിരയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന അറ്റോര്‍ണി ജനറലിനോട്) എന്ത് കൊണ്ടാണ് മറുപടി വൈകുന്നത് ?

അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ കെ വേണുഗോപാല്‍ : അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിന് ഉള്ളില്‍ മറുപടി ഫയല്‍ ചെയ്യാം. മറുപടി തയ്യാര്‍ ആയിട്ടുണ്ട്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ : സിബല്‍ ഹോളി അവധിക്ക് ശേഷം നിങ്ങള്‍ വീണ്ടും മെന്‍ഷന്‍ ചെയ്യൂ.

കപില്‍ സിബല്‍ : യെസ്.

കപില്‍ സിബലും, ഹാരിസ് ബീരാനും കോടതിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു.

