ചെന്നൈ: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ സമരങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് നടന്‍ രജനികാന്ത്. നിയമം കൊണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ലീങ്ങള്‍ക്ക് ഒരുപ്രശ്‌നവുമുണ്ടാകില്ല. ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റര്‍ ( എന്‍.പി.ആര്‍) അത്യാവശ്യമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ ഉപകരണമാകാതിരിക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സമരത്തിനിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിയമം കൃത്യമായി പഠിക്കണം. അധ്യാപകരോടും രക്ഷിതാക്കളോടും അതേപ്പറ്റി സംസാരിക്കണമെന്നും രജനികാന്ത് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ലീങ്ങള്‍ക്ക് എതിരല്ല ഈ നിയമം. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ ആദ്യം സമരത്തിനിറങ്ങുക താനാകുമായിരുന്നുവെന്നും രജനികാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.

എന്‍പിആറിനെതിരെ എന്തിനാണ് സമരം നടത്തുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. നേരത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് നടപ്പിലാക്കിയതാണ് എന്‍പിആറെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് അനുകൂലമായ പല പരാമര്‍ശങ്ങളും രജനികാന്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തൂത്തുക്കുടി സ്റ്റെര്‍ലൈറ്റ് പ്ലാന്റിനെതിരെ നടന്ന സമരക്കാര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് വെടിവെപ്പുണ്ടായപ്പോള്‍ സമരക്കാര്‍ക്കെതിരായ സമീപനമാണ് രജനികാന്ത് സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിന് ശേഷം ചെന്നൈ- സേലം റോഡ് വിഷയത്തിലും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് അനുകൂലമായ പ്രസ്താവനകള്‍ അദ്ദേഹം നടത്തി.

ഇതിന് ശേഷം ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലായ പെരിയാറിനെതിരെ പരാമര്‍ശം നടത്തിത് വലിയ കോലാഹലങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇടവരുത്തിയത്. പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ വാര്‍ത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നുപറഞ്ഞ് പരാമര്‍ശം പിന്‍വലിക്കാന്‍ രജനികാന്ത് തയ്യാറായിട്ടുമില്ല. ഇതിന്റെ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ നടക്കവേയാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തില്‍ കേന്ദ്രത്തിന് അനുകൂലമായ പരാമര്‍ശം രജനികാന്ത് നടത്തിയത്.

