ഹിസാര്‍: ഹരിയാനയിലെ ഹിസാര്‍ ജില്ലയില്‍ യുവ ബിസ്സിനസ്സുകാരനെ കൊള്ളയടിച്ച ശേഷം ചുട്ടു കൊന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഹാന്‍സി പ്രദേശത്താണ് സംഭവം.

35 വയസ്സുള്ള ബിസ്സിനസ്സുകാരനെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി 11 ലക്ഷം രൂപ കൊള്ളയടിച്ച ശേഷം കത്തിച്ചു കൊന്നെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്.

ഹന്‍സിയിലെ ഭട്ല-ഡാറ്റാ റോഡിലെ താമസക്കാരനായ രാം മെഹര്‍ കാറില്‍ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ അക്രമികള്‍ ഇയാളെ തടഞ്ഞ് കൊള്ളയടിക്കുകയും കാറില്‍ പൂട്ടിയിട്ട് തീകൊളുത്തുകയുമായിരുന്നു.

വാഹനത്തിന്റെ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് നോക്കിയാണ് മരിച്ചയാളുടെ വീട്ടുകാരെ പോലീസ് വിവരമറിയിച്ചത്. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോള്‍ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം.

ബര്‍വാലയില്‍ ഡിസ്‌പോസിബിള്‍ കപ്പുകളുടെയും പ്ലേറ്റുകളുടെയും ഫാക്ടറി ഉടമയായ മെഹര്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്ന് 11 ലക്ഷം രൂപ പിന്‍വലിച്ച ശേഷം ഹിസാറില്‍ നിന്ന് ഗ്രാമത്തിലേക്ക്‌ മടങ്ങിവരുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം.

