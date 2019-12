ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ പേമെന്റ് സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്താത്ത വന്‍കിട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ളവയ്ക്ക് 2020 ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതല്‍ പിഴ ഒടുക്കേണ്ടിവരും. പ്രതിവര്‍ഷം 50 കോടിയിലധിക്കം വിറ്റുവരവുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍, കമ്പനികള്‍, മറ്റുസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് എന്നിവ ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാട് നടത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാത്തപക്ഷം പ്രതിദിനം 5000 രൂപ പിഴ ചുമത്താനാണ് നീക്കം.

ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാടുകള്‍ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കാന്‍ ജനുവരി 31 വരെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് സമയം അനുവദിക്കുമെന്ന് സെന്‍ട്രല്‍ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്‌സസ് (സിബിഡിറ്റി) പുറത്തിറക്കിയ സര്‍ക്കുലറില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് CNBCTV18.com റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

2020 ജനുവരി 31 നകം ഡിജിറ്റല്‍ പേമെന്റ് സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്ന് ഫിനാന്‍സ് ആക്ടിലെ 271 ഡിബി വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കില്ലെന്ന് സിബിഡിടി സര്‍ക്കുലറില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റല്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യം ചുവടുമാറുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കറന്‍സിയുടെ ഉപയോഗം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിനുമാണ് പുതിയ നീക്കം.

Content Highlights: Businesses to be fined Rs 5000 a day for not using digital payments