കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ ബിജെപി എംഎല്‍എ ദേബേന്ദ്ര നാഥ് റോയിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. വടക്കന്‍ ബംഗാളില്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ പോലീസ് ബസുകള്‍ നശിപ്പിക്കുകയും പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്തു.

എംഎല്‍എയുടെ മരണത്തില്‍ മേഖലയില്‍ 12 മണിക്കൂര്‍ ബന്ദിന് പാര്‍ട്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെ പ്രദേശത്തെ കടകമ്പോളങ്ങള്‍ അടഞ്ഞു കിടന്നു. ഉത്തര ബംഗാളിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ റോഡുകളില്‍ പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തി. നോര്‍ത്ത് ബംഗാള്‍ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ബസുകള്‍ ആക്രമിക്കുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

മരണത്തില്‍ മമത ബാനര്‍ജി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് ബന്ദുമായി ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ തന്നെ തെരുവിലിറങ്ങി. നോര്‍ത്ത് ദിനാജ്പുര്‍ ജില്ലയില്‍ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയത്. പ്രതിഷേധക്കാരെ നേരിടാന്‍ സംഭവ സ്ഥലത്ത് പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്നലെയാണ് നോര്‍ത്ത് ദിനാജ്പുര്‍ ജില്ലയിലെ ഒരു മാര്‍ക്കറ്റില്‍ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ ബിജെപി എംഎല്‍എ ദേബേന്ദ്ര നാഥ് റോയിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷര്‍ട്ടിന്റെ പോക്കറ്റില്‍ നിന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കെട്ടിത്തുക്കിയതാണെന്ന് കുടുംബവും ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മരണത്തില്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നും സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ബിജെപി നേതാവ് രാഹുല്‍ സിന്‍ഹയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

