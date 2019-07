ന്യൂഡല്‍ഹി: ആഗ്രയിലെ യമുന എക്‌സ്പ്രസ് വേയില്‍ ബസ് കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 29 പേര്‍ മരിച്ചു. അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ 16 പേരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ലഖ്‌നൗവില്‍നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബസാണ് തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ഡ്രൈവര്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും പരിക്കേറ്റവര്‍ക്കും അടിയന്തര സഹായം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights: bus falls off to canal in yamuna expressway agra, 29 died