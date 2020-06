ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഡോക്ടര്‍മാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് മെഡിക്കല്‍ ബിരുദമുള്ള ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ചേക്കും. രാജ്യത്തുടനീളം വൈറസ്ബാധ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കോവിഡ് ആശുപത്രികളില്‍ ആരോഗ്യസംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തകരെ ഏകോപിപ്പിക്കാന്‍ ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും.

ഇവരെ വിന്യസിക്കുന്നതിനായി എംബിബിഎസ് ബിരുദമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര പേഴ്‌സണല്‍ മന്ത്രാലയം ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്.

ഭരണപരമായ വൈദഗ്ധ്യവും മെഡിക്കല്‍ വൈദഗ്ധ്യവും പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാന്‍ ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ആവശ്യമാണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ കരുതുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ആശുപത്രികളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക് സിവില്‍ സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുന്‍നിരയില്‍ നിര്‍ത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര പേഴ്‌സണല്‍ ആന്‍ഡ് ട്രെയിനിങ് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

അതേ സമയം ഒരു മെഡിക്കല്‍ പ്രാക്ടീഷണറുടെ സേവനങ്ങള്‍ നേരിട്ട് നല്‍കാന്‍ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍, ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തതയില്ലെന്ന് മന്ത്രാല വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

