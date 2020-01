ന്യൂഡല്‍ഹി: അഗ്നിബാധയുണ്ടായ കെട്ടിടം തകര്‍ന്ന് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പേര്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഡല്‍ഹിയിലെ പീരഗാര്‍ഹിയിലെ ഒരു ഫാക്ടറിയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. തീപ്പി അണയ്ക്കാന്‍ സ്ഥലത്തെത്തിയവരാണ് കെട്ടിടത്തിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയത്.

പുലര്‍ച്ചെ 4.30ഓടെയാണ് ഫാക്ടറി കെട്ടിടത്തില്‍ തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്. തുടര്‍ന്ന് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നതിനും തീ അണയ്ക്കുന്നതിനുമായി സ്ഥലത്തെത്തിയവരാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനിടയില്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ സ്‌ഫോടനമുണ്ടാവുകയും കെട്ടിടത്തിന്റെ മേല്‍ക്കൂര താഴേയ്ക്കു പതിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതോടെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നവര്‍ ഉള്ളില്‍ അകപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഏഴ് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളാണ് അപകടം നടക്കുമ്പോള്‍ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നത്.

സംഭവത്തില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുകയാണ്. 35 ഫയര്‍ എന്‍ജിനുകള്‍ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: Building Collapses in Delhi's Peeragarhi After Blast During Fire-fighting, Several Trapped