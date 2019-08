ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരിന് പ്രത്യേകാധികാരം നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ വകുപ്പുകള്‍ റദ്ദാക്കിയ തീരുമാനത്തിന് ബി.എസ്.പി.യുടെ പിന്തുണ. ബി.എസ്.പി. എം.പി. സതീഷ് ചന്ദ്ര മിശ്രയാണ് അമിത് ഷാ തിങ്കളാഴ്ച അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ ബില്ലുകള്‍ക്കും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഈ ബില്‍ പാസാകണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയ ബില്ലിനെയും മറ്റുബില്ലുകളെയും ഞങ്ങള്‍ എതിര്‍ക്കില്ല- സതീഷ് ചന്ദ്ര മിശ്ര രാജ്യസഭയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കശ്മീരിന് പ്രത്യേകാധികാരം നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കി രാഷ്ട്രപതി വിഞ്ജാപനം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രമേയവും കശ്മീര്‍ വിഭജനം, കശ്മീരിലെ സാമ്പത്തിക സംവരണം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകളും അമിത് ഷാ തിങ്കളാഴ്ച അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ ബി.എസ്.പി. പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രതിപക്ഷത്തില്‍ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. ഏറെ സുപ്രധാനമായ വിഷയത്തിലും പ്രതിപക്ഷകക്ഷികള്‍ക്കിടയില്‍ ഏകോപനമുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതും വിമര്‍ശനത്തിനിടയാക്കി. കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പിമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ പ്രതിഷേധമുയര്‍ത്തിയെങ്കിലും ബഹളങ്ങള്‍ക്കിടയിലും രാജ്യസഭയില്‍ ചര്‍ച്ച തുടരുകയാണ്.

