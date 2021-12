ന്യൂഡല്‍ഹി: ബി.എസ്.പി. എം.പി. ഡാനിഷ് അലിക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. നടപ്പു പാര്‍ലമെന്റ്‌ സമ്മേളനത്തില്‍, തിങ്കളാഴ്ച വരെ അലി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്റെ രണ്ടു ഡോസും സ്വീകരിച്ചയാളാണ് അലി. എന്നിട്ടും തനിക്ക് കോവിഡ് പിടിപെട്ടുവെന്നും സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയവര്‍ പരിശോധന നടത്തുകയും ഐസൊലേഷനില്‍ പോകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരം ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഡാനിഷ് അലി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടു ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടും ഇന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ഇന്നലെ പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. താനുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ വന്നവര്‍ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും ഐസൊലേഷനില്‍ പോകണം. ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളേ ഉള്ളൂവെന്നും ഉടന്‍ രോഗമുക്തി നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

Despite being fully vaccinated, today, I tested positive for #COVID19. Yesterday, I attended Parliament also. I request all those who came in my contact to get tested and isolate themselves. I am having mild symptoms and hope to recover soon. @loksabhaspeaker @LokSabhaSectt