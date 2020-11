ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മുകശ്മീരില്‍ നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ച് പാകിസ്താന്‍ നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ ഒരു ബിഎസ്എഫ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ക്ക് വീരമൃത്യു. ഒരു ജവാന് പരിക്കേല്‍ക്കുകയുമുണ്ടായി.

ബാരാമുള്ളയിലെ നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ പീരങ്കി ബറ്ററിയില്‍ വിന്യസിച്ച എസ്.ഐ രാകേഷ് ഡോവലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വെടിവെയ്പ്പില്‍ തലയ്ക്ക് ഗുരതരമായി പരിക്കേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

ബിഎസ്എഫ് കോണ്‍സ്റ്റബിളായ വാസു രാജയ്ക്ക് കവിളിലും കൈക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്വദേശിയാണ് മരിച്ച രാകേഷ് ഡോവല്‍. പാകിസ്താന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെടിവെയ്പ്പ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടെന്നും ബിഎസ്എഫ് ഫലപ്രദമായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

