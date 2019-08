ഗുവാഹാട്ടി: അസമില്‍ ബി.എസ്.എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും ഭാര്യയെയും അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരനായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫോറിനേഴ്‌സ് ട്രിബ്യൂണല്‍. ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ ട്രിബ്യൂണല്‍ പോലീസിനോട് ഉത്തരവിട്ടു. ദേശിയ പൗരത്വ രജിസ്ട്രിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ട്രിബ്യൂണലന്റെ നടപടി.

ബി.എസ്.എഫ് അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ആയ മുസിബുര്‍ റഹ്മാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെയുമാണ് ഫോറിനേഴ്‌സ് ട്രിബ്യൂണല്‍ വിദേശിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബിഎസ്എഫിന്റെ 144-ാം ബറ്റാലിയണിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചാബിലാണ് മുസിബുര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ട്രിബ്യൂണല്‍ വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെ ഇദ്ദേഹം നാട്ടിലെത്തി വിധിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ മുന്‍ സൈനികനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് സനൗള്ളയെ ഫോറിനേഴ്‌സ് ട്രിബ്യൂണല്‍ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരനായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡിറ്റന്‍ഷന്‍ ക്യാമ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ട്രിബ്യൂണല്‍ വിധിക്കെതിരെ ഗുവാഹാട്ടി ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം ജാമ്യം നേടി പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങി.

ഇതിനകം തന്നെ 100 പേര്‍ അസമില്‍ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരായി ട്രിബ്യൂണല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 200 പേരോളം ഇനി ഇത്തരത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍. ബംഗ്ലാദേശില്‍ നിന്ന് അനധികൃതമായി കുടിയേറിയവരാണ് ഇവരെന്നാണ് ട്രിബ്യൂണല്‍ പറയുന്നത്. ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികള്‍ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് നിരവധി ആളുകള്‍ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരല്ലാതാകുന്നത്.

ഓഗസ്റ്റ് 31 അകം പൗരത്വ രജിസ്റ്റര്‍ പിഴവുകള്‍ തീര്‍ത്ത് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ഈ സമയപരിധി പാലിക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്.

