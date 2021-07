ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടക മന്ത്രിസഭയില്‍ നേതൃമാറ്റം സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരുന്നതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യദ്യൂരപ്പ ഡല്‍ഹിയിലെത്തി. അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, അമിത് ഷാ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് യദ്യൂരപ്പയും മകന്‍ വിജയേന്ദ്രയും ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

യദ്യൂരപ്പയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി എ. അശോക് പ്രതികരിച്ചു. കര്‍ണാകത്തില്‍ നേതൃമാറ്റത്തേക്കുറിച്ച് ആലോചനയില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയായി യദ്യൂരപ്പ തന്നെ തുടരും. പ്രധാനമന്ത്രി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, പാര്‍ട്ടി പ്രസിഡന്റ്, ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹം ഡല്‍ഹിയിലെത്തുന്നത്. കാവേരി നദീ പ്രശ്‌നമാണ് പ്രധാനമായും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ബിഎസ് യെദ്യൂരപ്പയെ മാറ്റാന്‍ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ഏതാനും മാസങ്ങളായി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ബിജെപിയിലെ ഒരു വിഭാഗം എംഎല്‍എമാരും മന്ത്രിമാരും ഇതിനുള്ള നീക്കം ആരംഭിച്ചുവെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാല്‍ നേതൃത്വം ഇത്തരം റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെ എല്ലായ്‌പോഴും തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്.

അടുത്തിടെ കര്‍ണാടകയുടെ ചുമതലയുള്ള ബിജെപി നേതാവ് അരുണ്‍ സിങ് സംസ്ഥാനത്തെത്തി പാര്‍ട്ടി എംഎല്‍എമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നതെന്നും അരുണ്‍ സിങ് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Content Highlights: BS Yediyurappa To Delhi For Meet With PM, Amit Shah