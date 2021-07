ബെംഗളൂരു: മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ അച്ചടക്കം പാലിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കാളികളാവരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് യെദ്യൂരപ്പയുടെ ട്വീറ്റ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം യെദ്യൂരപ്പയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് യെദ്യൂരപ്പയെ നീക്കിയേക്കുമെന്ന തരത്തില്‍ വലിയ രീതിയിലുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടിയായി താന്‍ ബിജെപിയുടെ വിശ്വസ്ത പ്രവര്‍ത്തകനാണെന്നാണ് യെദ്യൂരപ്പ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

. 'ബിജെപിയുടെ വിശ്വസ്ത പ്രവര്‍ത്തകനാകാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ ഞാന്‍ ഭാഗ്യവാനാണ്. ഉയര്‍ന്ന നിലവാരം പുലര്‍ത്തുന്ന ധാര്‍മ്മികതയോടും പെരുമാറ്റത്തോടും കൂടി പാര്‍ട്ടിയെ സേവിക്കുകയെന്നത് വലിയ അംഗീകാരമായാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നത്. പാര്‍ട്ടിയുടെ ധാര്‍മ്മികതയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നു എല്ലാവരോടും ഞാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പാര്‍ട്ടിയെ നാണം കെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളിലോ അച്ചടക്കമില്ലായ്മയിലോ ഭാഗഭാക്കാകരുതെന്ന് ഞാന്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്", എന്നാണ് യെദ്യൂരപ്പ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

ട്വീറ്റ് പാർട്ടിക്കുള്ള സന്ദേശമായാണ് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങൾ കാണുന്നത്.

I am privileged to be a loyal worker of BJP. It is my utmost honour to serve the party with highest standards of ethics & behaviour. I urge everyone to act in accordance with party ethics & not indulge in protests/indiscipline that is disrespectful & embarrassing for the party.