ബെംഗളൂരു: ദീപാവലി ഉത്സവവേളയില്‍ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് നിരോധിച്ച തീരുമാനത്തില്‍നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍. ഹരിത പടക്കങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യെദ്യൂരപ്പ അനുമതി നല്‍കി. കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വായു മലിനീകരണം തടയാന്‍ പടക്കങ്ങള്‍ക്ക് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിലുള്ളിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം മാറ്റിയത്.

ഹരിത പടക്കം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ദീപാവലി ലളിതമായി ആഘോഷിക്കാന്‍ ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവനയില്‍ ബി.എസ്. യെദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പൗരന്മാരുടെ ആരോഗ്യം കണക്കിലെടുത്ത് ലളിതവും അര്‍ത്ഥവത്തുമായ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ പടക്കങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും ഇത് കോവിഡ് രോഗികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവ നിരോധിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുത്തത്.

കോവിഡിന്റെയും ശൈത്യകാലത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഡല്‍ഹി, രാജസ്ഥാന്‍, ഒഡീഷ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും ദീപാവലിക്ക് പടക്കങ്ങള്‍ നിരോധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. ഹരിയാണയിലും പടക്കങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഭാഗികമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീപാവലിക്ക് ജനങ്ങള്‍ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

