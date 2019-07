ശ്രീനഗര്‍: പുല്‍വാമയില്‍ ഭീകരവാദികള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയ സൈനികന്‍ ഔറംഗസേബിന്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാര്‍ പട്ടാളത്തില്‍ ചേര്‍ന്നു. മൊഹമ്മദ് താരിഖ്, മൊഹമ്മദ് ഷബീര്‍ എന്നിവരാണ് സൈന്യത്തില്‍ ചേര്‍ന്നത്. രജൗറിയിലാണ് ഇവരുള്‍പ്പെട്ട പുതിയ ബാച്ചിന്റെ എന്‍ റോള്‍മെന്റ് പരേഡ് നടന്നത്.

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഈദിന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് പുല്‍വാമയില്‍നിന്ന് ഔറംഗസേബിനെ ഭീകരവാദികള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. വെടിയുണ്ടകള്‍ തറച്ച ഔറംഗസേബിന്റെ ശരീരം ജൂണ്‍ പതിനാലിന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. 44 രാഷ്ട്രീയ റൈഫിളിലെ അംഗമായിരുന്നു ഔറംഗസേബ്. ഷോപ്പിയാന്‍ ജില്ലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പോസ്റ്റിങ്.

പരിശീലനത്തിനു ശേഷം ഞങ്ങള്‍ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ പൊരുതുകയും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്‍ ഔറംഗസേബിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് പകരംവീട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തില്‍ ചേര്‍ന്നതിലും രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഓര്‍ത്തും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു- മൊഹമ്മദ് താരിഖ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടു പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിരുന്നു.

J&K: Mohd Tariq & Mohd Shabbir, brothers of Army personnel Aurangzeb join Indian Army during Enrolment Parade of 100 New Recruits, today in Rajouri. Aurangzeb was abducted & later killed by terrorists, when he was on his way home on June 14, 2018. pic.twitter.com/KhZjow9N1k