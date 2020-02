മുംബൈ: രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് താക്കറെ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം താന്‍ തിരുത്തിയെന്ന്‌ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാമ്‌നയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഉദ്ധവിന്റെ തുറന്നുപറച്ചില്‍.

സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം. എന്നാല്‍ സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കില്‍ തന്റെ പിതാവും ശിവസേന നേതാവുമായ ബാല്‍ താക്കറെയ്ക്ക് നല്‍കിയ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഉദ്ധവ് വിശദീകരിച്ചു.

പിതാവിന് നല്‍കിയ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ ഇതുവരെ പൂര്‍ത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനുള്ള ആദ്യ ചുവട് മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നവംബറിലാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.

