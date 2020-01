ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീര്‍ താഴ്‌വരയിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് സംവിധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ ഇന്നുമുതല്‍ ആരംഭിക്കും. ഘട്ടം ഘട്ടമായാകും സേവനങ്ങള്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. അതേസമയം, സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങള്‍ക്കു മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കില്ലെന്ന് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉത്തരവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍, അടിയന്തര സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍, ഇ ബാങ്കിങ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുക. ഇന്റര്‍നെറ്റ് സൗകര്യം ഒരുതരത്തിലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ വിച്ഛേദിച്ചത്.

ശ്രീനഗര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മധ്യ കശ്മീരിലാണ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ ആദ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. തുടര്‍ന്ന് രണ്ടുദിവസത്തിനു ശേഷം വടക്കന്‍ കശ്മീരി (കുപ്‌വാര, ബന്ദിപ്പോര, ബാരമുള്ള)ലും ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കും. ഇതിനു പിന്നാലെ രണ്ടുദിവസത്തിനു ശേഷം പുല്‍വാമ, കുല്‍ഗാം, ഷോപ്പിയാന്‍ തുടങ്ങിയവ ഉള്‍പ്പെട്ട ദക്ഷിണ കശ്മീരിലും ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് എന്‍.ഡി.ടി.വി. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

