തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് 19 വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് സൂക്ഷ്മമായ ക്രമീകരണം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് വരുന്നവര്‍ സംസ്ഥാന അതിര്‍ത്തിയില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ തന്നെ പരിശോധനകള്‍ക്കുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കും. എത്തുന്ന സമയം, പോകേണ്ട സ്ഥലം, ക്വാറന്റൈന്‍ എവിടെ ചെയ്യണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അതിര്‍ത്തികളില്‍ വെച്ച് തന്നെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എല്ലാ വകുപ്പുകളുമായും യോജിച്ചാകും ഇത് നടപ്പിലാക്കുക. മറ്റു സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുമായി ഏകോപനമുണ്ടാക്കും. പ്രിന്‍സിപ്പിള്‍ സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിന്‍ഹക്കായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഏകോപന ചുമതലയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരാന്‍ ആഗ്രിഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നോര്‍ക്ക വഴി ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നാല് പേര്‍ക്കാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കണ്ണൂരില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ക്കും കാസര്‍കോട് ഒരാള്‍ക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നാല് പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്തു.

