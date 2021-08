ഭോപ്പാല്‍: മഴക്കെടുതി വ്യാപക നാശം വിതയ്ക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശില്‍ നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതിന് പിന്നാലെ പാലം തകര്‍ന്നു. മണികേദ ഡാമില്‍ നിന്ന് തുറന്ന് വിട്ട വെള്ളം നദിയിലേക്ക് ഒഴുകുകയും രണ്ട് പാലങ്ങളിലൊന്ന് പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം. മധ്യപ്രദേശിലെ ഡാത്തിയ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം.

ഡാമിന്റെ പത്ത് ഷട്ടറുകള്‍ തുറന്ന് വിടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവ്‌രാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. 2009ല്‍ നിര്‍മിച്ച ഈ പാലം ജില്ലയെ രത്തന്‍ഗഡ് നഗരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതേ പാലത്തിലെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 2013ല്‍ 115 തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. നഗരത്തിലെ ദുര്‍ഗാക്ഷേത്ര ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയവരായിരുന്നു അത്.

സംസ്ഥാനത്ത് പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴ ഗ്വാളിയര്‍-ചമ്പല്‍ മേഖലയെയാണ് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്. വെള്ളപ്പൊക്കം ദുരിതം വിതച്ച പ്രദേശങ്ങളില്‍ വ്യോമസേനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ റെഡ് അലേര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്‍പത് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലേര്‍ട്ടും എട്ട് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലേര്‍ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Scary! Bridge connecting Datia to Ratangarh temple washed away, in flood fury following release of water from Manikheda Dam. Same bridge where in 2013 stampede had killed over 115 devotees @ndtvindia @ndtv @GargiRawat @manishndtv @alok_pandey pic.twitter.com/YTWoq0gr6o