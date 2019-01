പട്‌ന: വരന്‍ മദ്യപിച്ചെത്തിയെതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതിശ്രുതവധു വിവാഹത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറി. മദ്യനിരോധനം നിലവിലുള്ള ബിഹാറിലാണ് സംഭവം. അക്ബര്‍പുര്‍ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയാണ് പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിളായ ഉദയ് രജക്കുമായുള്ള വിവാഹത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറിയത്. തിലക്പുര്‍ ഗ്രാമവാസിയാണ്‌ ഉദയ്.

വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഉദയും യുവതിയുമായുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ വരനും സംഘവും മദ്യലഹരിയിലാണ് യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്. 'നന്നായി മിനുങ്ങിയെത്തിയ' ഇവര്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മാവനായ പ്രസൂണ്‍ കുമാറുമായി വാക്കേറ്റത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തെ മര്‍ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

വിവരമറിഞ്ഞ പെണ്‍കുട്ടി വിവാഹത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളും ഗ്രാമവാസികളും പെണ്‍കുട്ടിക്ക് പൂര്‍ണ പിന്തുണ നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രാമവാസികളുടെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് ഉദയിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

