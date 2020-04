അഹമ്മദാബാദ്: ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഗുജറാത്തിൽ വധുവും വരനുമടക്കം 14 പേർ അറസ്റ്റിൽ. കോവിഡ് വ്യാപന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ നിർദേശം പാലിക്കാതെ വിവാഹ ചടങ്ങിനായി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഒത്തുകൂടിയതിനാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ഒരുകൂട്ടം ആളുകൾ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മറികടന്ന്‌ കല്യാണത്തിനെത്തിയവര അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് നവ്സാരി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഗിരിഷ് പാണ്ഡ്യ വ്യക്തമാക്കി.

content highlights:Bride, groom among 14 people arrested in Gujarat for violating lockdown norms