ലഖ്‌നൗ: ഉയര്‍ന്ന ഉള്ളിവിലയില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ വാരണാസിയില്‍ ഒരുങ്ങിയത് ഉള്ളിക്കല്യാണം. വധുവും വരനും പരസ്പരമണിയിച്ചത് ഉള്ളിഹാരം. വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ അതിഥികള്‍ നവദമ്പതികള്‍ക്ക് സമ്മാനമായി നല്‍കിയതും 'വിലപിടിച്ച' ഉള്ളി!

വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് വിവാഹത്തിന് ഹാരം നിര്‍മിച്ചത്. അലങ്കാരത്തിനും പൂക്കള്‍ പരമാവധി ഒഴിവാക്കി ഉള്ളിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഉള്ളിവിലയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വിവാഹം സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ വധൂവരന്മാരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളായ കമല്‍ പട്ടേലും സത്യപ്രകാശും പറഞ്ഞു.

UP: Bride and groom exchange garlands of onion, garlic



Read @ANI story | https://t.co/6uQiIbQIe2 pic.twitter.com/9Y5d5Xcmgo — ANI Digital (@ani_digital) December 13, 2019

നിത്യോപയോഗ ഭക്ഷ്യവസ്തുവായ ഉള്ളിയുടെ വിലയില്‍ പൊടുന്നനെയുണ്ടായ വര്‍ധനവ് ഉള്ളിയുടെ വില്‍പനയിലും ഉപഭോഗത്തിലും കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാസത്തിനിടെയുണ്ടായ വിലവര്‍ധനവ് കാരണം ഉള്ളിക്കിപ്പോള്‍ പൊന്നുംവിലയാണ് നാട്ടുകര്‍ കല്‍പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കിലോ 120 രൂപ വരെ വിലയാണ് നിലവില്‍ ഉള്ളിയ്ക്ക്.

