ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒ. വികസിപ്പിച്ച ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പര്‍ സോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈല്‍ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശ നിര്‍മിത യുദ്ധക്കപ്പല്‍ ഐ.എന്‍.എസ്. ചെന്നൈയില്‍നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം.

.@DRDO_India developed #BrahMos supersonic cruise missile was successfully test fired today from the indigenous stealth destroyer INS Chennai. The missile successfully hit the designated target with pin-point accuracy. #DRDO pic.twitter.com/lLCeCRysVu