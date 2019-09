ന്യൂഡല്‍ഹി: അര്‍പ്പണബോധത്തിനും ത്യാഗസന്നദ്ധതയ്ക്കും ഒപ്പം മറ്റ് സമുദായങ്ങള്‍ക്ക് വഴിക്കാട്ടികളുമായ ബ്രാഹ്മണര്‍ ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ ആദരവ് നേടുന്നവരാണെന്ന് ലോക്സഭാ സ്പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ള.

രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയില്‍ നടന്ന അഖില ബ്രാഹ്മണ മഹാസഭയുടെ യോഗത്തില്‍ ഓം ബിര്‍ള പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ട്വിറ്ററില്‍ ചേര്‍ത്ത അടിക്കുറിപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്‌.

ബ്രാഹ്മണ സമുദായം എല്ലായ്‌പ്പോഴും സമൂഹത്തെ മുന്നില്‍ നിന്ന് നയിക്കുന്നവരാണ്. അവര്‍ക്ക് സമൂഹത്തില്‍ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഉയര്‍ന്ന പദവിയുണ്ട്. അവരുടെ ത്യാഗത്തിനും അര്‍പ്പണബോധത്തിനും ലഭിക്കുന്ന ഫലമാണിതെന്നും ഓം ബിര്‍ള തന്റെ ട്വീറ്റില്‍ കുറിച്ചു.

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ സ്പീക്കറുടെ പരാമര്‍ശനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്‌. ഓം ബിര്‍ള സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗുജറാത്ത് എംഎല്‍എ ജിഗ്നേഷ് മേവാനി രംഗത്തെത്തി.

ഇന്ത്യന്‍ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ ആഘോഷം അപലപനീയമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഏറെ ഭയാനകരമാണെന്നും മേവാനി പറഞ്ഞു. ഒരു ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കറില്‍ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ്. അദ്ദേഹം പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണമെന്നും ജിഗ്നേഷ് മേവാനി പറഞ്ഞു.

