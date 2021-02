ബെംഗളൂരു: സ്വന്തമായി ടി.വി. യോ ഫ്രിഡ്ജോ ഇരുചക്രവാഹനമോ ഉള്ളവരെ ബി.പി.എല്‍. പട്ടികയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് കര്‍ണാടക ഭക്ഷ്യ- പൊതുവിതരണ മന്ത്രി ഉമേഷ് കട്ടി. മാര്‍ച്ച് 31-നുള്ളില്‍ ഇത്തരക്കാര്‍ ബി.പി.എല്‍. കാര്‍ഡ് തിരികെ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാര്‍ഷിക വരുമാനം 1.2 ലക്ഷത്തില്‍ കുറവുള്ളവരാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കണക്കില്‍ ബി.പി.എല്‍. പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ വരുമാനമുണ്ടായിട്ടും ബി.പി.എല്‍. പട്ടികയിലുള്ളവര്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ അനര്‍ഹമായി കൈപ്പറ്റുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാര്‍ച്ച് 31-നുള്ളില്‍ ഇത്തരം കാര്‍ഡുകള്‍ തിരിച്ചേല്‍പ്പിക്കാത്തവര്‍ക്കെതിരേ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും.

അതേസമയം മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. തികച്ചും നിരുത്തരവാദപരമാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദേശമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു. സാമ്പത്തികമായി ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ളവരുടെ വീടുകളില്‍ പോലും ടി.വി.യും ഫ്രിഡ്ജും ഇരുചക്രവാഹനവുമുണ്ടാകും. വായ്പയെടുത്താണ് വാങ്ങിുന്നത്. ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളൊന്നും ആഡംബരത്തിന്റെ പ്രതീകമല്ലെന്നും നിത്യജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു. ദാരിദ്രം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പറയുമ്പോള്‍ ദരിദ്രരെ ഇല്ലാതാക്കുകയെന്നതാണ് ബി.ജെ.പി.യുടെ മുദ്രവാക്യമെന്ന് യു.ടി. ഖാദര്‍ എം.എല്‍.എ. പറഞ്ഞു. ജനവിരുദ്ധമായ ഇത്തരം നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാരിനെ ജനങ്ങള്‍ താഴെയിറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെങ്കില്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും യു.ടി. ഖാദര്‍ പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ ജീവിതസാഹചര്യം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തില്‍നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വാങ്ങുകയാണെന്ന് ഗ്രാമീണമേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ആരോപിച്ചു.

