റായ്പുര്‍: കടയില്‍നിന്ന് പണവും ബിസ്‌കറ്റും മോഷ്ടിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഏഴു വയസുകാരനെ മര്‍ദിക്കുകയും മരത്തില്‍ കെട്ടിയിടുകയും ചെയ്തു. ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ജഷ്പുര്‍ ജില്ലയിലെ കൊത്ബയിലാണ് സംഭവം.

ബിസ്‌കറ്റ് വാങ്ങാന്‍ വന്ന കുട്ടി തന്റെ കടയില്‍ നിന്ന് 200 രൂപ മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന് കടയുടമ ആരോപിച്ചു. പണം എടുത്തില്ലെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞത് കടയുടമയെ പ്രകോപിതനാക്കി. ആദ്യം മര്‍ദിക്കുകയും പിന്നീട് ഒരു മരത്തില്‍ കെട്ടിയിടുകയും ചെയ്‌തെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു. കുട്ടിയെ മരത്തില്‍ കെട്ടിയിട്ടതിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചു.

മാതാപിതാക്കള്‍ സ്ഥലത്തെത്തുകയും 200 രൂപ നല്‍കാമെന്ന് ഉറപ്പ്‌നല്‍കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കുട്ടിയെ കെട്ടഴിച്ചുവിട്ടത്. മാതാപിതാക്കള്‍ പിന്നീട് പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടു.

കടയില്‍ നിന്ന് സാധനങ്ങളും പണവും മോഷ്ടിച്ച ശേഷം കുട്ടി ഓടിപോകുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കടയുടമയുടെ വാദം. എന്നാല്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ ഇതു തള്ളി. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ജഷ്പുര്‍ എസ്പി ബാലാജി റാവു അറിയിച്ചു. അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

