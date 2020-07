ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ സോപോറില്‍ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട മുത്തച്ഛന്റെ അരികില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട മൂന്നുവയസ്സുകാരനെ പോലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. കുട്ടിയെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സുരക്ഷിതമായി അമ്മയുടെ അരികിലെത്തിച്ചു.

ശ്രീനഗറില്‍ നിന്നും ഹന്ദ്വാരയിലേക്ക് കാറില്‍ മുത്തച്ഛനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബാരാമുള്ളയിലെ സോപോറില്‍ വെച്ച് ഭീകരാക്രമണമുണ്ടായത്. സമീപത്തെ ആരാധനാലയത്തിലെ കെട്ടിടത്തില്‍ ഒളിച്ചിരുന്ന ഭീകരര്‍ സിആര്‍പിഎഫിന്റെ പട്രോള്‍ സംഘത്തിനു നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ കാറില്‍ നിന്നിറങ്ങി സുരക്ഷിതസ്ഥലത്തേക്ക് മാറാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് മുത്തച്ഛന് വെടിയേറ്റത്. കുട്ടിക്ക് പരിക്കുകളൊന്നുമേറ്റില്ല. സിആര്‍പിഎഫ് തിരിച്ചുവെടിവെച്ചെങ്കിലും ഭീകരര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു.

മുത്തച്ഛന്റെ മൃതദേഹത്തിനരികില്‍ പേടിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്ന കുട്ടിയെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പിന്നീട് സുരക്ഷിതമായി അമ്മയുടെ അരികിലെത്തിച്ചു. കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ വാര്‍ത്ത ജമ്മുകശ്മീര്‍ പോലീസ് തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്.

