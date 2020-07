കാണ്‍പൂര്‍: കാണ്‍പൂരില്‍ എട്ട് പോലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കൊടും ക്രിമിനല്‍ വികാസ് ദുബെയെ പിടികൂടുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി. ദുബെ ഫരീദാബാദിലുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. ദുബെ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരാള്‍ ഹോട്ടല്‍ റൂം അന്വേഷിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.

പോലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ദുബെയുമായി ബന്ധമുള്ള മൂന്ന് പേരെ ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദില്‍നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പ്രത്യേക ദൗത്യസംഘവും ഹരിയാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചും സംയുക്തമായി നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ് ഇവര്‍ അറസ്റ്റിലായത്. അങ്കുര്‍, ശ്രാവണ്‍, പ്രഭാത് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനിടയില്‍ വികാസ് ദുബെയെ പിടികൂടുന്നതിനുള്ള പാരിതോഷികം 2.5 ലക്ഷം രൂപയില്‍നിന്ന് 5 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയര്‍ത്തി. ആദ്യം 50,000 രൂപയായിരുന്നു ദുബെയെ പിടികൂടുന്നതിനുള്ള പാരിതോഷികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നീട് ഇത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായും 2.5 ലക്ഷം രൂപയായും ഉയര്‍ത്തുകയായിരുന്നു. ഈ തുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ 5 ലക്ഷം രൂപയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുബെയെ പിടികൂടുന്നതിനായി കാണ്‍പുരിലെ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയ പോലീസ് സംഘത്തിലെ എട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ദുബെയും സംഘവും വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൊലപാതക കേസുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അറുപതോളം ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതിയാണ് ദുബെ.

