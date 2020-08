ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്‌ലോത്തുമായുള്ള ഭിന്നത അവസാനിപ്പിച്ച് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ തിരിച്ചെത്തിയത് ബിജെപിയുടെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയുടെ മുഖത്തേറ്റ അടിയാണെന്ന് എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാല്‍. വിമത എംഎല്‍എമാരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി മൂന്നംഗ സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ ഇരുപക്ഷവും സന്തുഷ്ടരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കുതിരക്കച്ചവടം നടത്തുകയും ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ബിജെപി. അവരുടെ തെറ്റായ സമീപനങ്ങള്‍ക്കെതിരായ സന്ദേശമാണിതെന്നും വേണുഗോപാല്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയോട് പറഞ്ഞു.

പാര്‍ട്ടിയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് ഉന്നയിച്ച പരാതികള്‍ പരിശോധിക്കാനും പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാനും മൂന്നംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. രാജസ്ഥാനില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തതിനുശേഷം രാഹുല്‍, പ്രിയങ്ക എന്നിവരുമായി സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് ആദ്യമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ നടപടി.

ജൂലായ് ആദ്യവാരമാണ് സച്ചിനും മറ്റ് 18 എംഎല്‍എമാരും കലാപക്കൊടി ഉയര്‍ത്തിയത്. ഇതോടെ രാജസ്ഥാനിലെ അശോക് ഗെഹ്‌ലോത് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി. വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിനായി രാജസ്ഥാന്‍ നിയമസഭ ഓഗസ്റ്റ് 14 ന് ചേരാനിരിക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള വഴിതുറക്കുന്നത്.

