ന്യൂഡല്‍ഹി: വായ്പ പരിധി ഉയര്‍ത്തണമെന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ദീര്‍ഘനാളായുള്ള ആവശ്യം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ചു. ജിഡിപിയുടെ മൂന്നു ശതമാനമായിരുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം വരെ കടമെടുക്കാനാണ് ഉപാധികളോടെ അനുമതി നല്‍കിയത്.

മൂന്നര ശതമാനം വരെ ഉപാധിയില്ലാതെ കടമെടുക്കാം. അടുത്ത ഒരു ശതമാനം അതായത് മൂന്നര മുതല്‍ നാലര വരെ അധികമായി കടമെടുക്കണമെങ്കില്‍ കേന്ദ്രം മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുള്ള പരിഷ്‌കരണങ്ങള്‍ വിവിധ മേഖലയില്‍ നടപ്പാക്കണം.

ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്, ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക, ഊര്‍ജവിതരണരംഗത്ത് പരിഷ്‌കരണങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുക, നഗരവികസനം നടപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് ഉപാധികള്‍. ഈ നിബന്ധനകളില്‍ മൂന്നെണ്ണം പാലിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്ന അരശതമാനം കടംകൂടി എടുക്കാന്‍ അനുവദിക്കൂ.

കടമെടുപ്പ് പരിധി കൂട്ടിയതോടെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക്‌ അധികമായി ലഭിക്കുക 4.28 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്‌. കേരളത്തിന് തന്നെ 18,000 കോടി കൂടി കടമെടുക്കാന്‍ ഇതുവഴി അവസരമുണ്ടാകും.

Content Highlights: borrowing limit, States have so far borrowed only 14 per cent of the limit authorised