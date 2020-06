ന്യൂഡല്‍ഹി: സിംഹക്കുട്ടികളല്ല യുദ്ധമുഖത്തെ സിംഹങ്ങളാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ബിഹാര്‍ റെജിമെന്റ്. ഗല്‍വാനില്‍ ഇരുമ്പാണികള്‍ തറച്ച വടികളുമായി ചൈനയുടെ പീപ്പിള്‍സ് ലിബറേഷന്‍ ആര്‍മി ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തെ ആക്രമിച്ചപ്പോള്‍ പൊരുതി നിന്ന് എതിരാളികളെ വിറപ്പിച്ച ധീരന്മാര്‍. ഗല്‍വാനിലെ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കമാന്‍ഡിങ് ഓഫീസര്‍ സന്തോഷ് ബാബു അടക്കം 12 ധീരന്മാരായ സൈനികരെയാണ് ബീഹാര്‍ റെജിമെന്റിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

തോക്കുകളുപയോഗിക്കാതെ ചൈനീസ് സേനയുടെ അതിക്രമത്തെ കായികമായി തന്നെ നേരിട്ട് ധീരത പ്രകടിപ്പിച്ചവര്‍. തങ്ങളുടെ കമാന്‍ഡിങ് ഓഫീസര്‍ ചൈനീസ് ആക്രമണത്തില്‍ വീരമൃത്യുവരിച്ചതോടെയാണ് ഇവര്‍ മുറിവേറ്റ കടുവകളേപ്പോലെ ശത്രുവിന് മേല്‍ ആക്രമണമഴിച്ചുവിട്ടത്. മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട പോരാട്ടത്തില്‍ 20 ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ചൈനീസ് പക്ഷത്ത് കനത്ത ആള്‍നാശമുണ്ടാക്കാന്‍ സൈന്യത്തിനായി.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണ് ബിഹാര്‍ റെജിമെന്റിന്റെ ചരിത്രം. ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ബംഗാള്‍ നേറ്റിവ് ഇന്‍ഫന്‍ട്രി ആയാണ് ബിഹാര്‍ റെജിമെന്റ് സ്ഥാപിച്ചത്. 1757ല്‍ റോബര്‍ട്ട് ക്ലൈവ് എന്ന ബംഗാള്‍ പ്രസിഡന്‍സി ഗവര്‍ണറാണ് ഇതിന് മുന്‍കൈയെടുത്തത്. ഇവരുടെ പോരാട്ടവീര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വല്ലാതെ ആകര്‍ഷിച്ചു. ബക്‌സര്‍, കര്‍ണാടക, മറാത്താ യുദ്ധങ്ങളില്‍ ബ്രിട്ടീഷ് വിജയങ്ങളില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് മലയ, സുമാത്ര, ഈജിപ്ത് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇവരെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 1857ലെ ശിപായി ലഹളയ്ക്ക് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ക്ക് ഈ റെജിമെന്റിനോടുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് ഇവരെ സൈന്യത്തിലെടുക്കുന്നതില്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ബിഹാറില്‍ നിന്നുള്ളവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിര്‍ത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു.

പിന്നീട് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് 1941ല്‍ 11-ാം ബറ്റാലിയന്‍, 19 ഹൈദരാബാദ് ബറ്റാലിയന്‍ എന്നിവ പുനഃക്രമീകരിച്ച് ബീഹാര്‍ റെജിമെന്റ് വീണ്ടും സംഘടിപ്പിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷം റെജിമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാം ബറ്റാലിയനും രൂപീകരിച്ചു. അശോക സ്തംഭത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് സിംഹങ്ങള്‍ അടയാളമായ ചിഹ്നമാണ് ബിഹാര്‍ റെജിമെന്റിന്റേത്. റെജിമെന്റിലെ ഒന്നാം ബറ്റാലിയനിലെ ആദ്യത്തെ കമാന്‍ഡിങ് ഓഫീസറായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റന്‍ എം. ഹബീബുള്ള ഖാന്‍ ആണ് 1941ല്‍ ഈ ചിഹ്നം സേനയുടെ ഭാഗമാക്കിയത്.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് ബര്‍മയിലെ പോരാട്ടത്തിനാണ് ഇവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ നിയോഗിച്ചത്. സ്വതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം പാകിസ്താനുമായി നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം ബിഹാര്‍ റെജിമെന്റ് അതുല്യമായ സംഭാവനകളാണ് നല്‍കിയത്. 1947-48 കാലത്ത് നടന്ന ഇന്ത്യാ- പാക് യുദ്ധത്തിലാണ് ബിഹാര്‍ റെജിമെന്റ് പങ്കെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ യുദ്ധം. 1965, 1971, 1999 എന്നീ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നടന്ന പാകിസ്താനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ് ഇവര്‍ പരാക്രമ വീര്യം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചത്.

1965ലെ യുദ്ധത്തില്‍ പാകിസ്താന്റെ കൈയില്‍ നിന്ന് ഹാജി പിര്‍ പാസ്, ബെദൗരി എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്ത് ബീഹാര്‍ റെജിമെന്റാണ്. 1971 ലെ യുദ്ധത്തില്‍ പാക് സൈനികര്‍ ബര്‍മയിലേക്ക് കടന്ന് രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ കടലിലൂടെ ആക്രമണം നടത്തി പാകിസ്താനെ വിറപ്പിച്ചതും ബിഹാര്‍ റെജിമെന്റാണ്. കാര്‍ഗിലില്‍ 1999ല്‍ നിയന്ത്രണ രേഖ മറികടന്ന് പാകിസ്താന്‍ കൈവശപ്പെടുത്തിയ പ്രദേശങ്ങള്‍ തിരികെ പിടിക്കാന്‍ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷന്‍ വിജയ് എന്ന യുദ്ധത്തില്‍ ബറ്റാലിക് മേഖലയില്‍ നിന്ന് പാകിസ്താനെ തുരത്തിയതും ഇതേ റെജിമെന്റിലെ ചുണക്കുട്ടികളാണ്.

പാകിസ്താന്റെ പക്കല്‍ നിന്ന് ജുബാര്‍ ഹില്‍, തരു എന്നീ മേഖലകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തത് റെജിമെന്റിലെ ഒന്നാം ബറ്റാലിയനാണ്. 2004, 2009, 2014 എന്നീ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ യു.എന്‍ സമാധാന സേനയുടെ ഭാഗമായി കോംഗോയില്‍ സ്തുതര്‍ഹ്യമായ സേവനങ്ങള്‍ നടത്തി. നാല് രാഷ്ട്രീയ റൈഫിള്‍സ് ബറ്റാലിയനുകളും ബിഹാര്‍ റെജിമെന്റിനുണ്ട്. ഇത് കരസേനയുടെ മറ്റ് റെജിമെന്റുകളിലുള്ളതിനേക്കാള്‍ കൂടുതലാണ്.

ഇപ്പോള്‍ റെജിമെന്റിന്റെ ധീരതയെ പുകഴ്ത്തിയും ചൈനയെ പരിഹസിച്ചുമുള്ള വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നോര്‍ത്തേണ്‍ ആര്‍മി കമാന്‍ഡ്. ഇതിന് വ്യാപകമായ പ്രതികരണമാണ് ഇന്ത്യക്കാരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ബിഹാര്‍ റെജിമെന്റിന്റെ ധീരതയെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

'ബജ്‌റംഗ് ബലി കീ ജയ്... എന്നതാണ് റെജിമെന്റിന്റെ യുദ്ധകാഹളം.

പോരാടാന്‍ പിറന്നവര്‍, അവര്‍ വെറും വവ്വാലുകളല്ല പക്ഷെ ബാറ്റ്മാനാണ്, എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകള്‍ക്കും ശേഷം ഒരു ചൊവ്വാഴ്ചയുമുണ്ട്. ബജ്‌റംഗ് ബലി കീ ജയ് എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ഈ വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 57 സെക്കന്‍ഡ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വീഡിയെ റെജിമെന്റിന്റെ ധീരമായ പോരാട്ടങ്ങളെയാണ് പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്.

#IndianArmy #21yearsofKargil

The Saga of #DhruvaWarriors and The Lions of #BiharRegiment.

"Born to fight.They are not the bats. They are the Batman."

"After every #Monday, there will be a #Tuesday. Bajrang Bali Ki Jai"@adgpi@MajorAkhill #NationFirst pic.twitter.com/lk8beNkLJ7