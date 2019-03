ന്യൂഡല്‍ഹി: ബാലാകോട്ടില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ വര്‍ഷിച്ച 80 ശതമാനം ബോംബുകളും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് പതിച്ചതെന്ന് വ്യോമസേന വൃത്തങ്ങള്‍. ആക്രമണത്തിന് തെളിവായി സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ വ്യോമസേന സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറിയതായും ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു

ആക്രമണത്തില്‍ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ബാലാകോട്ടിലെ മരങ്ങള്‍ക്കും വനപ്രദേശത്തിനും മാത്രമാണ് നഷ്ടമുണ്ടായതെന്നുമുള്ള പാകിസ്താന്‍ വാദത്തെ തള്ളുന്നതിനുള്ള തെളിവുകളാണ് വ്യോമസേന സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറിയതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

ഉയര്‍ന്ന റെസല്യൂഷനിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും എയര്‍ക്രാഫ്റ്റ് ഇന്റലിജന്‍സ് ശേഖരിച്ച റഡാര്‍ ചിത്രങ്ങളുമടക്കം 12 12 പേജുകളിലായി ഉള്ള ചിത്രങ്ങളാണ്‌ വ്യോമസേന സര്‍ക്കാരിന് തെളിവായി കൈമാറിയത്. തുളച്ചുകയറാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഇസ്രായേലി സ്‌പൈസ്‌ 2000 ബോംബുകളാണ് ആക്രമണത്തിനായി മിറാഷ് 2000 യുദ്ധവിമാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രയോഗിച്ചത്. ഇവ മേല്‍ക്കൂര തകര്‍ത്ത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടത്തിന്റെ തീവ്രത മനസിലാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും സൈനിക വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ 80 ശതമാനം ബോംബുകളും അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയതിന്റെ തെളിവുകളുണ്ട്. ബാക്കി 20 ശതമാനം ലക്ഷ്യത്തിലെത്താതെ പോയതായാണ് കരുതുന്നതെന്നും സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതായി ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരിശീലനകേന്ദ്രമായിരുന്നു ബാലാകോട്ടിലേത്. ഇവിടെ തമ്പടിച്ചിരുന്ന ഭീകരര്‍, പരിശീലകര്‍, കമാന്‍ഡര്‍മാര്‍, ചാവേറുകളുടെ സംഘം എന്നിവരടക്കം 300 ലധികം പേരെ തുടച്ചുനീക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാതായി സര്‍ക്കാര്‍ വാദിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ ബാലാകോട്ട് വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ പാകിസ്താനില്‍ കാര്യമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടായില്ലെന്നും ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന ബോംബ് വര്‍ഷിച്ചതെന്നും പാകിസ്താന്‍ തുടക്കംമുതലേ വാദിച്ചിരുന്നു.

ഇതിനുപിന്നാലെ പാക് വാദങ്ങള്‍ ന്യായീകരിക്കുന്നവിധം ചില അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടു. എന്നാല്‍ പാകിസ്താന്റെ വാദങ്ങള്‍ തെറ്റാണെന്നും പാകിസ്താനിലെ ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങള്‍ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ തകര്‍ത്തതായും ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയും സര്‍ക്കാരും ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

