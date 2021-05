മുംബൈ: എൽഗാർ പരിഷത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തലോജ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനും വൈദികനുമായ സ്റ്റാൻ സ്വാമിയെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉത്തരവിട്ട് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി. 15 ദിവസത്തെ ചികിത്സയ്ക്കായി സബർബൻ ബന്ദ്രയിലെ ഹോളി ഫാമിലി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകിയത്.

സ്റ്റാൻ സ്വാമിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായ സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി വാദം കേൾക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. ചികിത്സയ്ക്കായി സ്വാമിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നകാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് എസ്എസ് ഷിൻഡെ, എൻആർ ബോർക്കർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ജയിൽ അധികൃതർക്കും നിർദേശം നൽകി.

ഹോളി ഫാമിലി ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ ചെലവ് സ്വന്തമായി വഹിക്കാമെന്ന് സ്റ്റാൻ സ്വാമി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ജെജെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ മതിയായ സൗകര്യങ്ങളുള്ളതിനാൽ സ്വാമിയെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് എൻഐഎയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ അനിൽ സിങ്ങും മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ വൈപി യാഗ്നിക്കും വാദിച്ചു. എന്നാൽ ജെജെ ആശുപത്രിയിൽ ഹർജിക്കാരന് വേണ്ട ശ്രദ്ധ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

സ്റ്റാൻ സ്വാമിയെ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ സുഹൃത്തായ ഫാ. ഫ്രോസർ മസ്കെരെൻഹാസിനും കോടതി അനുമതി നൽകി. സ്വാമിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിനെ നിയോഗിക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സ്റ്റാൻ സ്വാമി 2020 ഒക്ടോബർ മുതൽ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്.

