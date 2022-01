ന്യൂഡല്‍ഹി: റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിന്റെ റിഹേഴ്‌സലിന് ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തില്‍ നിന്നുള്ള പാട്ടോ? MyGovIndia ട്വീറ്റ് ചെയ്ത നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരേഡ് പ്രാക്ടീസ് വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ ചര്‍ച്ചാ വിഷയം.

73-ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിന്റെ റിഹേഴ്‌സലിനിടെ ഇന്ത്യന്‍ നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യായാമത്തിനായി ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തില്‍ നിന്നുള്ള പാട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തോക്കുമേന്തി 'അപ്‌നാ ദേശ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ആശാ ഭോസ്‌ലെയും ആര്‍.ഡി ബര്‍മനും ചേര്‍ന്ന് ആലപിച്ച 'ദുനിയാ മേം ലോഗോം കോ' എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ഈണത്തിനൊപ്പം നീങ്ങുന്ന നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഡിയോയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

What a sight! This video will definitely give you goosebumps!🇮🇳 🇮🇳

Are you ready to witness the grand 73rd Republic Day celebrations with us? Register now and book you e-Seat today! https://t.co/kJFkcXoR2K @DefenceMinIndia @AmritMahotsav pic.twitter.com/3WZG30DWQ0