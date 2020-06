ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബല്‍റാംപൂരിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസിന് മുന്നില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ജീവനക്കാര്‍ മാലിന്യവണ്ടിയില്‍ കയറ്റി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിച്ചു. സ്ഥലത്ത് ആംബുലന്‍സ് ലഭ്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചയാളാവാം എന്നു കരുതിയാണ് ആരും സഹായത്തിന് എത്താതിരുന്നത്.

ബല്‍റാംപുര്‍ സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് അന്‍വര്‍ (42) ആണ് മരിച്ചത്. പ്രദേശത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസിലെത്തിയ അദ്ദേഹം പ്രവേശന കവാടത്തില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിക്കുകയായിരുന്നു. മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ പകര്‍ത്തിയ സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ മൂന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മൂന്ന് മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ജീവനക്കാരെയും അധികൃതര്‍ സസ്‌പെന്‍ഡു ചെയ്തു.

പോലീസ് നോക്കിനില്‍ക്കെയാണ് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചയാളെ മൂന്ന് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ജീവനക്കാര്‍ ചേര്‍ന്ന് മാലിന്യ വണ്ടിയില്‍ കയറ്റിയത്. മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ സംഭവമാണ് നടന്നതെന്ന് ബല്‍റാംപുര്‍ ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു. കോവിഡ് ഭീതിയും അജ്ഞതയും മൂലമാണ് ജനങ്ങള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പെരുമാറിയത്. പോലീസിന്റെയും കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ജീവനക്കാരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോവിഡ് സംശയിക്കുന്ന ആളെ പിപിഇ സ്യൂട്ട് ധരിച്ച് ആംബുലന്‍സില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയെന്നും പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു.

മരിച്ച മുഹമ്മദ് അന്‍വറിന് കോവിഡ് ബാധയുണ്ടോ എന്നകാര്യം വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

Content Highlights: Body of UP man taken in a garbage van over COVID fears