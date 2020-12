പനജി: മിഗ്- 29കെ വിമാനം തകര്‍ന്ന് കാണാതായ നാവികസേനാ പൈലറ്റ് കമാന്‍ഡര്‍ നിഷാന്ത് സിങ്ങിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. അപകടം നടന്ന് 11 ദിവസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമാണ് ഗോവയുടെ തീരത്തിനു സമീപം കടലിന്റെ അടിത്തട്ടില്‍നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കരയില്‍നിന്ന് 30 മൈലുകള്‍ അകലെ 70 മീറ്റര്‍ ആഴത്തിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് നാവികസേന പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

നവംബര്‍ 26ന് ആണ് നിഷാന്ത് സിങ്ങ് പറത്തിയിരുന്ന മിഗ് വിമാനം അറബിക്കടലില്‍ തകര്‍ന്നുവീണത്. വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ ഐഎന്‍എസ് വിക്രമാദിത്യയില്‍നിന്ന് പറന്നുപൊങ്ങിയ മിഗ് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് കടലില്‍ തകര്‍ന്നുവീണത്.

വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രെയിനിയായ രണ്ടാം പൈലറ്റിനെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കണ്ടെത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നിഷാന്തിനായുള്ള തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമായി നടന്നുവരുന്നതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Content Highlights: Body of Missing MiG-29 Pilot Found on Seabed Near Goa Coast