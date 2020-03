റായ്പുര്‍: ഛത്തിസ്ഗഢ് ബസ്തറിലെ സുക്മയില്‍ മാവോവാദികളുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ 17 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനു ശേഷം 17 പേരെ കാണാതായിരുന്നു. മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട തിരിച്ചലിനുശേഷം വനത്തിനുള്ളില്‍ നിന്നാണ് 17 പേരുടേയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തത്.

ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കൊര്‍ജാഗുഡ മേഖലയിലാണ് മാവോവാദികളും ഡി.ആര്‍.ജി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസഥരും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.

പ്രദേശത്ത് മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഡി.ആര്‍.ജി( District Reserve Guard (DRG), കോബ്ര(Commando Battalion for Resolute Action (Co-BRA), എസ്.ടി.എഫv(Special Task Force) എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നുള്ള 600 അംഗ സംഘം നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. കൊര്‍ജാഗുഡ മേഖലയില്‍ നക്‌സല്‍ സംഘം ഡി.ആര്‍.ജി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സുക്മ എസ്.പി ശലഭ് പറഞ്ഞു. സേന തിരച്ചടിച്ചുവെന്നും ഏതാനും മാവോവാദി നേതാക്കള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള മാവോവാദി നേതാക്കള്‍ ഇവിടെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുവെന്ന രഹസ്യവിവരം ഞങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഓപ്പറേഷന്‍ നടത്തിയത്. ഏറ്റുമുട്ടലിന് പിന്നാലെ എ.കെ 47 ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തോക്കുകളും ആയുധങ്ങളും കാണാതിയിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്ന സ്ഥലത്ത് മറ്റ് സുരക്ഷാസംഘങ്ങല്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി. പരിക്കേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വ്യോമമാര്‍ഗം വഴി ആശുപത്രിയിലേക്കെത്തിച്ചു, വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കി. പലരുടേയും നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്നും എസ്.പി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Bodies of 17 security personnel, who went missing after encounter with Naxals in Sukma found