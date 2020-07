ഇന്റർനെറ്റ് ലോകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള ഒരാന... സെങ്കമലം. തലയെടുപ്പല്ല, സ്പെഷ്യൽ ഹെയർസ്റ്റൈലാണ് തമിഴ്നാട്ടുകാരിയായ ഈ ആനയ്ക്ക് ഇത്രയധികം ആരാധകരെ നേടിക്കൊടുത്തത്. സെങ്കമലത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ സുധാ രാമൻ ട്വിറ്ററിൽ ഷെയർ ചെയ്തതോടെ ആനയുടെ ഓൺലൈൻ ഫാൻസിന്റെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായി.

മന്നാർഗുഡിയിലെ രാജഗോപാലസ്വാമി ക്ഷേത്രവാസിയായ സെങ്കമലത്തെ ഫാൻസ് വിളിക്കുന്നത് 'ബോബ്-കട്ട്' സെങ്കമലമെന്നാണ്. 2003-ൽ കേരളത്തിൽനിന്നാണ് സെങ്കമലത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്. പാപ്പാനായ എസ്. രാജഗോപാലാണ് സെങ്കമലത്തിന്റെ ഹെയർസ്റ്റൈലിസ്റ്റ്. ആനയുടെ ഹെയർസ്റ്റൈലിന് വേണ്ട പ്രത്യേകപരിചരണവും രാജഗോപാലാണ് നൽകുന്നത്.

'ഹെയർസ്റ്റൈലിന്റെ പേരിൽ വലിയൊരു ആരാധകവൃന്ദമുള്ള ബോബ്-കട്ട് കമലമാണിത്. തമിഴ്നാട് മന്നാർഗുഡിയിലെ രാജഗോപാലസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയാൽ ഇവളെ കാണാം.' സുധാരാമൻ കുറിച്ചു.

She is famously known as "Bob-cut Sengamalam" who has a huge fan club just for her hair style. You can see her at Sri Rajagopalaswamy Temple, Mannargudi, Tamilnadu.

18,000-ത്തിലധികം ലൈക്കുകളാണ് ട്വീറ്റിന് ലഭിച്ചത്. നൂറ് കണക്കിനാളുകളാണ് സെങ്കമലത്തെ കണ്ടതിന്റെ അനുഭവം കമന്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവെക്കാനെത്തിയത്. 3,000-ലധികം പേർ പോസ്റ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

തനിക്ക് സെങ്കമലം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലെയാണെന്നും അതു കൊണ്ടുതന്നെ സ്പെഷ്യൽ ലുക്ക് തന്നെ അവൾക്ക് നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതായി രാജഗോപാൽ പറയുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ട സെങ്കമലത്തിന്റെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും അവൾക്ക് നേടിക്കൊടുത്തത് ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരെയാണ്. ഈ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും കണ്ട് ആനയെ കാണാൻ നിരവധി പേർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്താറുണ്ട്.

#Sengamalam, the #Rajagopalaswamitemple elephant at #Mannargudi in Tiruvarur district, has begun sporting a new hairstyle. Devotees, seeing its grey-coloured and neatly cropped hair, have started calling him, fondly, as #bobcuttingSengamalam



