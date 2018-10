മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രാ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവര്‍ സഞ്ചരിച്ച ബോട്ട് മുംബൈ തീരത്ത് മുങ്ങി. മഹാരാഷ്ട്രാ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബോട്ടാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. അപകടത്തില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് ഉടന്‍ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി. ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളും ഹോവര്‍ക്രാഫ്റ്റും അടക്കമുള്ളവ ഉപയോഗിച്ചാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയതെന്ന് കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് പിആര്‍ഒ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

മുംബൈ നരിമാന്‍ പോയിന്റില്‍നിന്ന് 2.6 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ശിവജി മഹാരാജ് പ്രതിമയുടെ ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങിനിടെയാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സഞ്ചരിച്ച ബോട്ട് മുങ്ങിയത്.

#Visuals: A passenger boat had capsized near Shivaji Smarak ( 2.6 km west of Mumbai's Nariman point). Boat belongs to Maharashtra Government. Rescue operation underway. Most people rescued. pic.twitter.com/P1OWEdohKE