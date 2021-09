മുംബൈ: മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്ത സ്ത്രീയില്‍നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുന്നതിന് കാര്‍ തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ജീവനക്കാരനെ അപായപ്പെടുത്തുംവിധം കാറോടിച്ച് ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍. ഓടുന്ന കാറിന്റെ ബോണറ്റില്‍ മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ജീവനക്കാരന്‍ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി.

മുംബൈ സാന്റാക്രൂസിലുള്ള 36-കാരനായ സുരേഷ് പവാറാണ് കാറിന്റെ ബോണറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത്. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഒരു ടാക്‌സിയില്‍ സ്ത്രീ യാത്രക്കാരി മാസ്‌കിടാതെ ഇരിക്കുന്നത് പവാര്‍ കണ്ടു.

കോവിഡ് മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ചതിന് 200 രൂപ പിഴ നല്‍കണമെന്ന് പവാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്ത്രീ പിഴ അടയ്ക്കാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിലും ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍ തന്നോട് തര്‍ക്കിച്ചുവെന്ന് പവാര്‍ പറഞ്ഞു. തര്‍ക്കത്തിന് പിന്നാലെ ഡ്രൈവര്‍ കാറ് മുന്നോട്ടെടുത്തു. തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കാറ് മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങി. ഇതോടെ പവാര്‍ ബോണറ്റില്‍ അള്ളി പിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാറ് വേഗത വര്‍ധിപ്പിച്ചതോടെ പവാറിന് പിന്‍വാങ്ങേണ്ടി വന്നു.

നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ റോഡിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം. അതേ സമയം ഇയാള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ മുംബൈയില്‍ ഇത് ചര്‍ച്ച വിഷയമായിരിക്കുകയാണ്.

#ViralVideo Of #BMC Marshal Being drag by Tourist car driver with his Wagorn car on the streets of #mumbai @mybmc @RoadsOfMumbai @mumbaicommunity #MaskUp #Goregaon @IqbalSinghChah2 @RetweetsMumbai @PotholeWarriors @mymalishka pic.twitter.com/jGGXhiDKUH