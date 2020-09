ന്യൂഡല്‍ഹി: അനധികൃത നിര്‍മാണം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് കങ്കണയുടെ ഓഫീസ് തകര്‍ത്ത ബ്രിഹാന്‍ മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ നടപടി വിവാദത്തിലായിരിക്കേ ബി.എം.സി. കങ്കണയ്ക്കയച്ച മറ്റൊരു നോട്ടീസ് പുറത്ത്. മുംബൈയിലുളള കങ്കണയുടെ വസതിയില്‍ അനധികൃത നിര്‍മാണം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബി.എം.സി.2018-ല്‍ കങ്കണയ്ക്കയച്ച നോട്ടീസാണ് ഇന്ത്യ ടുഡെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഓഫീസ് നിര്‍മാണത്തേക്കാള്‍ ഗുരുതരമാണ് വസതിയിലെ അനധികൃത നിര്‍മാണമെന്ന് കോര്‍പറേഷന്‍ അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മുംബൈയിലെ ഖര്‍ വെസ്റ്റിലെ 16-ാം റോഡിലുളള ഡിബി ബ്രീസിലാണ് റണാവത്തിന്റെ ഫ്‌ളാറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അഞ്ചാംനിലയില്‍ മൂന്നുഫ്‌ളാറ്റുകളാണ് കങ്കണയുടേതായി ഉളളത്. 797 ചതുരശ്ര അടി, 711 ചതുരശ്ര അടി, 459 ചതുരശ്ര അടിയിലുളള മൂന്നു ഫ്‌ളാറ്റുകളാണ് 2013-ല്‍ മാര്‍ച്ച് എട്ടിന് കങ്കണ സ്വന്തമാക്കിയത്.

കങ്കണയ്ക്ക് പുറമേ ഇതേ കെട്ടിടത്തിലെ മറ്റുതാമസക്കാര്‍ക്കും നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2013-ല്‍ കങ്കണ ഫ്‌ളാറ്റിന് അനധികൃത നിര്‍മാണം ആരോപിച്ച് 2018 മാര്‍ച്ച് 26-നാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്‌ളാറ്റില്‍ നടത്തിയ അനധികൃത നിര്‍മാണങ്ങളും അനുമതി ലഭിച്ച പ്ലാനില്‍ നിന്ന് ഭിന്നമായി നടത്തിയ നിര്‍മാണങ്ങളും നോട്ടീസില്‍ ബി.എം.സി. ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

Courtesy: India Today

Content Highlights: BMC issued notice to Kangana over unauthorised construction in her Munmbai house